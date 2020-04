Woon je in de regio dicht bij een geitenhouderij, dan heb je meer kans op een longontsteking

Woon je in Gelderland of Overijssel bij een intensieve geitenhouderij, dan heb je grotere kans op een longontsteking. Blijkt uit RIVM-onderzoek. Uit eerder onderzoek in Limburg en Noord-Brabant bleek hetzelfde verband. Het RIVM onderzocht dit jaar of het verband ook in Gelderland en Overijssel was.