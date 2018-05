Woonboot-discussie ten einde met aankoop van monumentale klipperaak?

Met de koop van een monumentaal binnenvaartschip, hoopt Zwollenaar Mark Wessels nu voor eens en altijd een einde te maken aan de discussie over zijn woonbootplannen aan de Schuttevaerkade.

Eerder gaf Wessels al aan de handdoek in de ring te gooien en zijn veel omstreden verbouwde woonboot van de hand te doen. Tot daadwerkelijke verkoop is het nog niet gekomen.

Die verbouwde woonboot is al maandenlang aan de Schuttevaerkade hét gespreksonderwerp. Bewoners van het appartementencomplex De Zwanenburcht is het een doorn in het oog dat ze tegen de (te) hoge opbouw op de schuit moeten uitkijken. Van een historisch binnenvaartschip is geen sprake meer.

Zij stapten naar de rechter en die oordeelde in een tussenuitspraak dat de gemeente aan de verkeerde verordening had getoetst. Een nieuw oordeel van de ambtenaren pakte negatief voor Wessels uit; de schuit was niet meer in oorspronkelijke staat en voldeed daarmee niet aan de regels uit de ligplaatsverordening.

Wessels kreeg voor 1 september de tijd te hebben orde op zaken te stellen en laat daarvan bewijsstukken van de gemeente zien. Er moet voor die tijd een andere boot aan de Schuttevaerkade liggen, anders vervallen zijn rechten op de ligplaats. Wessels: ,,Ik wil dat natuurlijk voorkomen. Ik heb er 130.000 euro betaald.''

Eenvoudig is het nog niet geweest om een schip te vinden dat aan de gemeentelijke voorwaarden voldoet. ,,Ik had er meerdere op het oog, maar de gemeente stelt telkens de regels bij. Een voormalige marineboot voldeed niet, een andere boot was te lang. Het moest een vrachtschip zijn die bedrijfsmatig is gebruikt en nog in originele staat.''