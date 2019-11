Woonproject ex-gedetineerden en studenten in Zwolle roept vragen op bij politiek

De fracties van Swollwacht en VVD in de Zwolse gemeenteraad willen weten hoe het college aankijkt tegen het plan om ex-gedetineerden onder te brengen in de nieuwe Zwolse studentenflat aan het Talentenplein. Vorige week bleek bij een inloopavond over het project Convident dat studenten er niet gerust op zijn en dat er nog veel vragen leven .

Convident is een initiatief van Limor en Hart van Zwolle. Bedoeling is om in de flat die nu gebouwd wordt, een verdieping te reserveren voor het woonproject waarbij zeven studenten en zeven ex-gedetineerden wonen. De gedachte is dat studenten de ex-gevangenen kunnen helpen hun leven weer op te pakken en dat de bewoners elkaar kunnen inspireren. Het project is gebaseerd op het Deense pension Skejby dat al vijftig jaar bestaat.

VVD en Swollwacht willen weten wat het college ervan vindt dat omwonenden via de Stentor moesten vernemen dat het project in hun buurt zou komen, en of dat past binnen de afspraken die in Zwolle gemaakt zijn over de communicatie rond dit soort initiatieven.

Draagvlak

Ook vragen de fracties zich af wat de zorgen die geuit werden door studenten, overige omwonenden en Tactus Verslavingszorg betekenen voor het draagvlak voor het project. En zijn ze benieuwd of het college het Talentenplein een geschikte plek voor dit project vindt. Verder wijzen de fracties erop dat bij Convident geen 24 uurs zorg gepland is. Bij het Deense project Skejby dat als voorbeeld voor Convident dient, is dit wel het geval. ‘Is het college op de hoogte van het feit dat in de opzet zoals nu door de initiatiefnemer voorgesteld, de randvoorwaarden die het oorspronkelijk project vanuit Denemarken kenmerken en tot een succes maken grotendeels worden losgelaten? Hoe beschouwt het college dit gegeven in het kader van een goede kans van slagen van dit project?‘, aldus de fracties.