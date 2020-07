Woonproject studenten en ex-gedetineerden in Zwolle van de baan: ‘Enorme domper’

Flevoland telt al een week lang geen coronabe­smet­tin­gen meer, hoe zit het in jouw regio?

13 juli Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er in Flevoland een week lang geen nieuwe besmettingen geregistreerd. In Flevoland en IJsselland zijn de afgelopen maand geen coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen.