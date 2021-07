Woontoren van 40 meter overrompelt Zwolse wijk: ‘Hoe kun je dit kleinschalig noemen?’

Noodkreet woningcor­po­ra­ties Zwolle aan politici: tweedeling dreigt in stad

21 juli Zwolse woningcorporaties maken zich grote zorgen over de toekomst van de stad. Als politici niet snel een plek aanwijzen waar Zwolle kan uitbreiden, staan potentiele huurders over enkele jaren met lege handen. Ook de situatie in wijken verslechtert. Het schrikbeeld is een tweedeling. ,,Niet iedereen realiseert zich hoe sterk deze trend nu al is.’’