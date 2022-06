Woonwagenbewoners op zwarte lijst bij gemeenten: nationale waakhond doet onderzoek

Voor Bureau Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), dat vorige week keihard oordeelde over de manier waarop de Belastingdienst profileerde , is het aanleiding onderzoek te doen. ,,Deze lijst kennen we nog niet, maar daar zullen we zeker ook goed naar kijken’’, reageert woordvoerder Maarten Hagg.

Oordeel

Stigmatisering

De NCDR vindt in het algemeen dat het goed is terughoudend te zijn met lijstjes. Woordvoerder Hagg: ,,We hebben gezien wat er is gebeurd bij de Belastingdienst. De NCDR is vanuit de rol van waakhond van plan de komende tijd goed te kijken op welke plekken bij de overheid nog meer gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare lijsten en deze tegen het licht te houden om te bezien of er sprake is van uitsluiting en stigmatisering op basis van gronden zoals bedoeld in artikel 1 (van de Grondwet: Gelijke behandeling en discriminatieverbod-red).’’