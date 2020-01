Woonwagenbewoners protestkamp Zwolle moeten vertrekken, oordeelt rechter

Initiatief­ne­mers nieuw hostel in Zwolle bedachten plan tijdens vrijdagmid­dag­bor­rel

6:00 De twee stralende glimlachen gaan voorlopig niet van de gezichten van Rowan van Drogen (29) en Nick Dokman (30). Donderdagochtend hoorden de fietscollega’s dat ze samen een hostel mogen gaan uitbaten in Zwolle. Ze vertellen over het ontstaan van het plan, hoe het eruit moet komen te zien en waarom hun gebrek aan ervaring geen probleem is.