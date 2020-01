Woonwagenbewoners tegenover de rechter: ‘Mag je zomaar een plekje langs de IJssel innemen?

Gevangene gooit braadvet over medewerker: eerste- en tweede­graads brandwon­den

17:00 Een personeelslid van de gevangenis in Zwolle is eind vorige maand door een gedetineerde overgoten met braadvet. Het slachtoffer liep eerste- en tweedegraads brandwonden op. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde lijst van incidenten in gevangenissen.