Woonwagenbewoners verkassen protestkamp naar parkeerplaats WRZV-hallen Zwolle

Geen extra maatrege­len op Zwolse Vogelmarkt voor viruspre­ven­tie: ‘We controle­ren elk jaar streng’

24 februari De Zwolse Vogelmarkt treft geen extra maatregelen tegen ziekteverspreiding. De beurs is komend weekeinde in de IJsselhallen in Zwolle. De uitbraak van het coronavirus in China, op een markt waar ook dieren worden verhandeld, zorgt niet voor verscherping van de controle. ,,Wij voeren elk jaar strenge controles uit en hebben hoge hygiënestandaarden. Meer dan dat kunnen we niet doen.’’