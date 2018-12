Woonwagenbewoners Zwolle willen twaalf nieuwe plekken

Geen harde voorwaar­den voor nieuwe huurder oude Statenzaal

17 december De toekomstige huurder van de oude Statenzaal in de Diezerstraat hoeft niet per se een kunst- of cultuurclub te zijn. Een motie van D66, PvdA, CDA en SP om kunst en cultuur als voorwaarde mee te geven aan de toekomstige huurder, heeft het niet gehaald.