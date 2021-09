Woonwethouder Ed Anker van Zwolle kondigt afscheid aan: ‘Is het voldoende geweest? Nee’

PEC Zwol­le-voorzitter Adriaan Visser bij afscheid koninklijk onderschei­den en benoemd tot erevoorzit­ter

17 september Adriaan Visser is koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De scheidend voorzitter van PEC Zwolle ontving het lintje vrijdag van burgemeester Erica van Lente van Dalfsen tijdens zijn afscheidsreceptie in Theater de Spiegel in Zwolle. Daarnaast is Visser door de club benoemd tot erevoorzitter.