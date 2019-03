Woonzorgcombinatie Overijssel failliet

Woonzorgcombinatie Overijssel is failliet. De Zwols-Veluwse zorginstelling voor jongeren en jongvolwassenen is ten onder gegaan aan gebrek aan cliënten in combinatie met hoge huisvestingslasten. De 160 cliënten blijven voorlopig gewoon zorg ontvangen.

De zorginstelling is maandag door de rechtbank in Zwolle op eigen verzoek failliet verklaard. De ruim honderd medewerkers blijven komende weken de zorg wel gewoon bieden aan de 160 jonge cliënten op de diverse locaties. WZCO, opgericht in 2013, heeft vestigingen in Zwolle, Hasselt, Wezep, Oldebroek, Hierden en Nunspeet.

Op maat

Het bedrijf probeert jongeren en jongvolwassenen werk op maat te bieden in het bedrijfsleven. Ook biedt het begeleid wonen met 24-uurs zorg aan en biedt het leer-werktrajecten, arbeidsbemiddeling en onderwijs op maat aan. In Nunspeet, Wezep Hierden en Zwolle heeft het woongroepen. Het hoofdkantoor zit aan de Lingenstraat op bedrijventerrein Hessenpoort. WZCO kwam twee jaar geleden in opspraak toen bewoners van een wijk in Hierden klaagden over continue overlast door jonge bewoners van locatie Molenweg in Hierden.

Te laat

Volgens curator Reinier Quint zat het faillissement er al enige tijd aan te komen. Hij heeft afgelopen dagen van de betrokkenen begrepen dat na het plotselinge overlijden van oprichter en stuwende kracht Douwe van der Kooi in oktober 2017, het bergafwaarts ging met de zorgonderneming. ,,Toen bleek dat het aantal cliënten was teruggelopen was het al te laat. Er zijn reddingspogingen gedaan en er is gestreefd naar een overnamepartij maar omdat er toen al te veel financiële problemen waren is dat is niet gelukt.’’

Fiscus

De omvang van de schulden wordt nog onderzocht. maar één van de belangrijkste schuldeisers is de fiscus; volgens Quint heeft de Belastingdienst nog tonnen tegoed. Ook is er volgens Quint sprake van huurachterstanden.

Overnamepartijen