Woonzorgcomplex Gastenhuis in Stadshagen geopend, vandaag komt de eerste bewoner

VIDEO Geen sneeuw, maar wel skiplezier: Skicentrum Leenman in Zwolle wint Gouden Skischoen

Rollerskibaan Leenman in Zwolle is door Herqua Sports uit Hoogeveen bestempeld tot de beste indoorbaan van Nederland en België. De winkel beoordeelde in totaal bijna vijftig rollerbanen, waarvan twee uit Zwolle.

11 november