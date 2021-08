Wordt het de olympische succesweek van baanwielrenster Kirsten Wild?

audioHet is de week van de baanwielrenners op de Olympische Spelen in Tokio, of eigenlijk de wielerbaan in Izu. Voor de Zwolse Kirsten Wild worden het beladen wedstrijden. De 38-jarige krachtpatser neemt afscheid van haar sportcarrière, een beslissing die door het verschuiven van ‘Tokio’ met een jaar werd uitgesteld.

Niet zomaar een beslissing, gaf ze deze zomer al aan in de podcast De Medaillespiegel. ,,Aan het begin was het wel wat fijn dat de Spelen werden uitgesteld, de hectiek was even weg. Fijn even een periode thuis en rust. Maar ik moest wel ineens beslissen of ik er nog een jaar aan vast zou plakken. Dat moest ik wel met mijn vriend Bas overleggen, want het heeft op ons beider leven invloed. We hebben de knoop doorgehakt: ik ga ervoor.”

En deze week is het zover. Vrijdag wacht de koppelkoers die de Zwolse met Amy Pieters gaat rijden en direct ook als favoriet voor het goud. Zeker nadat het Nederlandse koppel de wereldtitel veroverde in 2019 en 2020 en op het WK in 2018 in Apeldoorn zilver haalde. Maar Groot-Brittannië is een geduchte concurrent, net als België, Denemarken, Italië, Frankrijk, Amerika en Duitsland.

Vrijdagmiddag starten Wild en Pieters om 17.15 uur (Nederlandse tijd).

Voor Wild wacht alleen nog het onderdeel omnium, dat zondag 8 augustus, op de laatste dag van de Olympische Spelen, wordt afgewerkt. Een wedstrijd, bestaande uit vier onderdelen, die Wild op het lijf geschreven lijkt. Als wist ze vorig jaar in Berlijn haar wereldtitel niet te prolongeren en zag ze Yumi Kajihara er met het goud vandoor gaan. Die Japanse zal ook nu gebrand zijn op een goed resultaat in haar thuisland.

Quote Ik ben geen lijst aan het afvinken, hoor. Maar het lijkt me wel het summum in de topsport om een olympische medaille te halen Kirsten Wild, Baanwielrenster

Een olympische medaille is eigenlijk de enige prijs die nog ontbreekt op het rijke palmares van Wild, die liefst acht keer wereldkampioen werd. Maar, zo zei ze in De Medaillespiegel al: ,,Ik ben geen lijst aan het afvinken, hoor. Maar het lijkt me wel het summum in de topsport om een olympische medaille te halen. Als klein meisje tekende ik al de olympische ringen. Blauw, zwart, rood, geel groen... Dat is voor mij iets magisch. Iets dat groter is dan sport alleen. Zo bijzonder. Dat voel je aan alles.”

We spraken diverse sporters de afgelopen maanden over hun leven als topsporter en het leven naast de sport. Luister naar de podcastserie De Medaillespiegel:

