Wordt proces van de ‘kruipruimtemoord’ in Zwolle eindelijk afgerond?

De zaak

Deniz Guldogdu, vader van drie kinderen, raakt in februari 2018 vermist na een bezoek aan zijn boezemvriend Mark de G. in Zwolle-Zuid. In eerste instantie maakt de familie zich nog weinig zorgen: Guldogdu is wel vaker even afwezig. Maar na enkele dagen, als de vader de verjaardag van zijn kind mist, wordt groot alarm geslagen en lanceren vrienden en familie een zoektocht. Ook De G. zoekt mee. En dat terwijl hij weet dat Guldogdu dood is. En ook weet hij exact waar het lichaam van zijn kameraad is, maar De G. doet net alsof hij een bezorgde vriend is.