World Press Photo in Zwolle: ‘Sommige foto’s zijn zo aangrijpend, daar kijk ik liever niet naar’

Kindsoldaten zijn dus niet alleen in Afrikaanse binnenlanden met ‘warlords’ te vinden. Ook in Amerika en Rusland gaan jongeren ‘in dienst’. Niet om te vechten, maar om patriottisme te kweken, bijgebracht tijdens militaire zomerkampen. Het is het favoriete fotopaneel van Land-stede-student Aimee Kregmeijer (20) uit Coevorden, zegt ze in de Grote Kerk waar de World Press Photo vrijdag is geopend. ,,Foto’s van jongeren spreken me net wat meer aan. Het had mij ook kunnen overkomen als ik daar had gewoond. Ik vind het ziek om jonge mensen zoiets bij te brengen.’’