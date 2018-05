World Press Photo zoekt voor Zwolse expositie nog vrijwilligers

De World Press Photo tentoonstelling 2018 is een prestigieuze expositie die ’s werelds beste journalistieke foto’s laat zien. Reizend over de hele wereld is de expositie de laatste jaren ook in Zwolle te bewonderen en de editie 2018 vindt plaats van 30 augustus tot 24 september in Academiehuis de Grote Kerk Zwolle.

De Stad Vertelt

Van 30 augustus tot en met 2 september wordt tevens het Foto en Film Festival De Stad Vertelt – World Press Photo tentoonstelling 2018 georganiseerd met internationale, landelijke en lokale fotografen en beeldmakers. Alleen al qua logistiek en techniek komt er veel bij kijken om van deze tentoonstellingen als festival rond de World Press weer een succes te maken. Daarnaast zoekt de organisatie onder andere vrijwilligers voor het team techniek en logistiek, team educatie en rondleidingen, team kassadienst en suppoosten, talenten op het gebied van pr en communicatie, suppoosten en dagdeel-coördinatoren.

Zwolle vertelt

Dit jaar is er ook weer een eigen landelijk onderdeel toegevoegd aan de expositie. ‘De Stad Vertelt voor amateurs en professionals’ is een verzameling van de beste foto- en beeldverhalen over de stad in ontwikkeling. En de eigen lokale expositie Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid laat beeldverhalen zien over twee Zwolse wijken gemaakt door wijkbewoners, leerlingen en studenten.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 22 mei is er een bijeenkomst in de consistorie van Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Daar kunnen geïnteresseerden zich laten informeren over de vele functies die je als vrijwilliger kunt vervullen. Ook voor de deelexposities worden mensen gezocht. Voor de exacte functieomschrijvingen zie worldpressphotozwolle.nl/wpp18/oproep/