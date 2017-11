WOZ stijgt opnieuw: Hoeveel is je huis nu waard?

Video Tweedaagse Zwolse onderwijsbeurs vernieuwd

8 november De tweedaagse onderwijsbeurs Noordoost in de IJsselhallen in Zwolle is vandaag weer van start gegaan met meer dan 100 standhouders. Mensen die opzoek zijn naar een MBO, HBO of WO opleiding kunnen hier terecht. Nieuw zijn de meer gebruiksvriendelijke plattegrond en de lezingen van studenten per domein, bijvoorbeeld Natuur en Gezondheid.