X-gebouw hogeschool Windesheim onveilig, tot zomer 2018 dicht voor herstel

Dat heeft de Zwolse hogeschool vanmiddag bekendgemaakt. Een onderzoek, ingesteld naar aanleiding van de ingestorte parkeergarage in Eindhoven, heeft uitgewezen dat de vloeren in het tien verdiepingen tellende gebouw niet veilig zijn. Ze moeten extra verankerd worden en dat neemt veel tijd in beslag. Bovendien zijn er voorbereidende werkzaamheden nodig: er moeten systeemplafonds en leidingen worden weggehaald om overal bij de vloeren te kunnen.

Gebouw X uit 2010 is door zijn opvallende architectuur het paradepaardje van de hogeschool. En het is bovendien het grootste gebouw, waarin ruim 5.000 studenten en medewerkers onderdak hebben. Voor hen wordt een alternatieve ruimte gezocht. Windesheim probeert die ruimte voor een groot deel te vinden op de campus zelf. ,,De operatie 'indikken' is begonnen'', zegt bestuursvoorzitter Henk Hagoort. ,,We gaan zoveel mogelijk gezamenlijk roosteren tussen opleidingen en alle ruimtes gebruiken die we kunnen vinden. Als dit echt niet lukt, zoeken we alternatieven, zo dicht mogelijk bij de campus. We zijn daarover met de gemeente in gesprek.''