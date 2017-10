X-gebouw Windesheim op slot vanwege mogelijk gevaarlijke vloer

Het X-gebouw op de campus van hogeschool Windesheim in Zwolle gaat tot nader order op slot. Aanleiding daarvoor is een vandaag uitgevoerd technisch onderzoek. De vloeren hebben dezelfde constructie als die van de dit voorjaar ingestorte parkeergarage in aanbouw in Eindhoven.

De constructeur heeft eerst de bouwtekeningen bestudeerd en op basis daarvan besloten ook ter plekke te onderzoek te doen in Zwolle. Dat is vandaag gebeurd. Op vier verdiepingen zijn monsters genomen en die geven 'aanleiding tot nader onderzoek'. ,,We weten nog niet zeker of er wat moet gebeuren aan het gebouw maar de kans is wel aanwezig'', zegt woordvoerder Lex Kloosterman van hogeschool Windesheim.

Woensdag of donderdag komt er meer duidelijkheid. ,,Om het zekere voor het onzekere te nemen is besloten om het gebouw tot nader order te sluiten. Gelukkig is het komende week herfstvakantie en zouden er geen noemenswaardige activiteiten in het gebouw zijn, maar als het voor langere tijd gesloten moet worden heeft dat een grote impact.''

In het gebouw zijn de opleidingen op het gebied van media, business en recht ondergebracht, samen zo'n 5500 studenten en 370 medewerkers. Mocht het X-gebouw langer dicht blijven dan moeten zij elders een plek vinden, op of buiten de campus. Wat de alternatieven zijn kan hogeschool Windesheim nog niet zeggen.

X-gebouw

Het X-gebouw is in 2010 in gebruik genomen. Het later gebouwde sportgebouw ernaast is in dezelfde stijl opgetrokken maar maakt geen deel uit van het onderzoek.