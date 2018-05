Yang-Yang uit Zwolle is een kind van de afhaalchinees: We leerden onzichtbaar te zijn

Kannen, Kruiken en een colaatje in Zwols park

19 mei Zonder het zich te realiseren belichamen studentes Yosja Lamberink en Linda Schutte eigenlijk het festival 'Kannen en Kruiken'; Yosja geniet van een wijntje, terwijl Linda een biertje in haar hand heeft. Want Kannen en Kruiken dat rondom de Pinksterdagen werd gehouden in park De Wezenlanden stond in het teken van wijn en bier.