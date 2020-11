Yanick (27) uit Zwolle doet mee aan Temptation Island: 'Dit jaar is compleet anders’

video Hoe datingpro­gram­ma Love Island de winnaar Mert (20) uit Lochem anders naar vrouwen liet lijken

6 november Een goed gebit, een mooi figuur en billen niet te groot of te klein. De ideale vrouw van Mert Okatan (20) had voor de deelname aan het datingprogramma Love Island vooral een mooi lichaam. Zijn deelname in het televisieprogramma op Videoland zette de jonge Lochemer aan het denken. Er is meer belangrijk in een vrouw. ,,Tot dan toe was ik nog nooit verliefd geweest.’’