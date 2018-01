Zaak tegen vlogger voor beledigen Zwollenaar met Downsyndroom uitgesteld

,,De zaak heeft nog steeds heel veel invloed op zijn gedrag'', liet de vader van Jeroen vanaf een volle publieke tribune weten. De 37-jarige Jeroen uit Zwolle met het syndroom van Down werkt in een beschermde werkomgeving in een supermarkt in zijn woonplaats. Daar werd hij in de periode van juni 2015 tot november 2016 lastiggevallen door iemand, kennelijk om een reactie uit te lokken. Er werd tegen zijn zin een filmpje van gemaakt dat eerst op het YouTube-kanaal van de vlogger en later op dumpert.nl verscheen. Het filmpje zou een hit onder scholieren zijn.