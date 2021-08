ZAC lanceert onderscheiding ‘Doesje’ voor eigen jeugd dat eerste elftal haalt: Zwols idee moet landelijke navolging krijgen

Wie jatte de fooienpot uit de fietsenwin­kel van Rinus uit Zwolle? ‘Zoiets doe je toch niet!’

26 augustus De politie Zwolle en fietsenwinkel Sun Tweewielers doen een bijzondere oproep aan de man die er vandoor ging met een fooienpot: meld je, of de camerabeelden worden openbaar. De fooienpotdief heeft tot volgende week om zichzelf aan te geven bij het politiebureau, al is de vraag of hij dan nog op tijd is.