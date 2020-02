Zandafgraving geeft Zwolse prehistorische geheimen prijs: ‘Kijk, een nijlpaardtand’

Update Loodzware vrachtwa­gen vast in berm N35 richting Raalte: tunnel bij Nijverdal uren dicht

10:30 Een chauffeur die stalen balken vervoerde, heeft zijn vrachtwagen vanochtend vastgereden op de N35 van Almelo naar Zwolle. De man was met zijn loodzware lading over het verdrijvingsvlak gereden waarna hij vast kwam te zitten in de zachte berm. De weg was daardoor twee uur lang dicht.