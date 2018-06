Zandsculpturen in Elburg, een stadsstrand in Apeldoorn en open dag bij PEC Zwolle

WEEKENDTIPSHet wordt tropisch warm dit weekend. Voor wie niet in de file op weg naar Zandvoort wil staan, is er volop vertier in de regio. Geniet van de zon op het pas geopende stadsstrand van Apeldoorn of zie de wereldtop van het skeeleren in actie in Heerde.

Zandsculpturen - Aad Peters vertelt vanaf zaterdag 10.00 uur bijbelverhalen aan de hand van metershoge zandsculpturen en immense rekwisieten in Elburg. De permanente expositie, volgens Peters de grootste indoor-tentoonstelling van zandsculpturen in Europa, is te bewonderen in de voormalige blikkenfabriek op het industrieterrein van Elburg, op steenworp afstand van de monumentale Vesting. Zaterdag kan een bezoek aan de zandsculpturen prima worden gecombineerd met het eendaagse Wal-halla Festival op de stadswal van de vestingstad. Tussen 11 en 21 uur zijn er (kinder)theater, workshops, muziek, foodtrucks en een hippe markt tussen de Goor- en Vischpoort.

Open dag PEC Zwolle - Fans van PEC Zwolle zijn zaterdag vanaf 13.00 uur welkom in het Mac3Park Stadion voor de open dag van de eredivisionist. Er is een keur aan activiteiten voor jong en oud. Om 16.15 uur worden de spelers gepresenteerd in het stadion.

Stadsstrand - Inwoners van Apeldoorn kunnen sinds deze week in eigen stad naar het strand. Het stralend mooie weer van dit weekend komt dus als geroepen. Op het voormalige Zwitsalterrein heeft stadsstrand SOAP de deuren geopend en kan van 10.00 uur tot middernacht volop van de zon worden genoten. Het Apeldoornse stadsstrand heeft een restaurant en een bar.

Undercover Sessies - Genieten van een zwoele zomeravond kan zaterdagavond onder het genot van live-muziek op de Brink in Deventer. Tijdens de Undercover Sessies klinken vanaf 19.00 uur hits van Doe Maar, Fleetwood Mac en The Doors. Meezingen mag.

WK Skeeleren - Heerde is vanaf zondag een van de gastheren van het WK Inline Skate. De beste skeeleraars van de wereld strijden tot en met volgend weekend in Heerde en Arnhem om de mondiale titels. Zondag staan vanaf 9.00 uur de eerste wedstrijden op het programma in Heerde.