Zangers en musici staan te trappelen, maar komt het publiek wel terug? ‘Dit is wel schrikken’

Liveblog HHC stunt tegen Katwijk, Miedema zorgt voor opluchting in Genemuiden en Staphorst toont veerkracht

Na de nederlaag tegen Kozakken Boys had iedereen in Hardenberg er een hard hoofd in voor het thuisduel met koploper Katwijk. Maar het werd voor HHC een middag om niet snel te vergeten. Dit geldt ook voor Staphorst, dat zich knap herstelde van een 0-2 nederlaag. SC Genemuiden moest tot het gaatje gaan tegen hekkensluiter Noordscheschut, terwijl DVS’33 een teleurstellende middag beleefde.

20 maart