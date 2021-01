Zangpedagoog Bert uit Zwolle zingt nu elke zaterdag online, met 2400 anderen: ‘geef je hart een glimlach’

Reconstructie Hoe de overheid deze Zwollenaar een brug naar zijn huis in de IJssel beloofde, maar er toch nog onderuit weet te komen

23 januari Het is hun Zwolse geboortegrond, hun thuis in de uiterwaarden van de IJssel. Een plek om te koesteren, ook als het water komt. Buren maakten ruimte voor de rivier en verhuisden naar het vasteland, Johan en zijn zus Riek Groten niet. Zij blijven, met de toezegging op zak dat er een brug komt van hun woning naar de dijk. Dachten ze. Dan kennen ze de grillen van het Rijk nog niet. In 2015 gaat de afspraak van tafel, zes jaar later wordt het finale oordeel van de Hoge Raad verwacht. Hoe de overheid haar belofte aan twee bejaarde Zwollenaren kon breken. Een reconstructie.