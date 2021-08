Ze ging hard onderuit en verloor de bronzen medaille: komt de Olympische droom van Kirsten Wild nog uit?

podcastEen Olympische medaille leek in zicht vanmorgen tijdens de koppelkoers. Amy Pieters (30) en de Zwolse Kirsten Wild (38) reden mee voor de prijzen, tot halverwege de wedstrijd. Wild werd onderuit gereden, wat zorgde voor een vierde plek. Eerder vertelde ze in onze podcast De Medaillespiegel dat dit haar laatste jaar als topsporter wordt. En dat een olympische medaille het enige is dat nog ontbreekt. ,,Als klein meisje tekende ik al de olympische ringen. Blauw, zwart, rood, geel, groen...‘’

,,Soms moet je jezelf wel even bij elkaar rapen. Kom op, ga er nog even voor‘’ Toen de Olympische Spelen een jaar werden uitgesteld, gingen de achtvoudig wereldkampioen en haar vriend Bas met elkaar om de tafel. Ga ik nog een jaar door of niet? ,,Het heeft een grote invloed op allebei onze levens. Ik vond het wel spannend hoor, zo'n jaar erbij. Houdt mijn lijf het nog wel vol? Maar uiteindelijk vind ik het fietsen gewoon heel erg leuk. Dat is mijn grootste drijfveer.‘’

Toekomst

Hoe het leven na de topsport eruit gaat zien? Dat kan ze zich moeilijk een beeld van vormen, zo vertelde ze in de podcast De Medaillespiegel van de Stentor. Daarin sprak verslaggever Walter van Zoeren onder andere met haar over wat ze ziet als ze in de spiegel kijkt. ,,Ik zie wel iemand die al even leeft. Door het sporten is mijn lijf getekend.‘’

Volledig scherm Kirsten Wild bij De Medaillespiegel. © Henri van der Beek

In de podcast vertelde ze ook over haar struggle met eten. ,,Ik vind eten best een lastig onderdeel van het topsporter zijn. Je verbrandt ontzettend veel calorieën met fietsen. Maar dan kun je niet de hele dag denken: ik kan alles eten. Het moet niet teveel zijn, maar ook niet te weinig.‘’

Tweede kans

Vandaag lukte het dus niet, maar de Olympische droom is nog niet helemaal over! Zondag doet de Zwolse mee aan het Omnium, de olympische vierkamp in het baanwielrennen. Gelukkig komt ze ook graag thuis na een wedstrijd, zoals ze vertelde in de podcast. ,,Ik neem het liefste de trein naar huis vanaf Schiphol. Even een uurtje naar buiten turen om weer het gevoel te hebben dat je thuis, in Nederland, bent.‘’

