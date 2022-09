Ze is bont en blauw, maar komt dat door haar vriend of de hond?

Warner Hahn is nu avonturier in Zweden én ambassa­deur van Suriname: ‘Eerste keer bij selectie was emotioneel’

Suriname? Ja, het land van zijn vader. Verder had de piepjonge Warner Hahn, die met de nationale selectie maandag een oefenweek afsloot tegen zijn oude club PEC Zwolle, weinig interesse in zijn roots. Inmiddels voelt de bij IFK Göteborg spelende ex-Go Ahead Eagles-keeper het Zuid-Amerikaanse bloed volop door zijn aderen stromen. Over het vertrek uit Deventer, Zweedse archipels en de ‘Natio’. ,,Het was emotioneel toen ik het paspoort kreeg van de president.”

