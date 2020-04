Zeehond duikt nu op in Zwarte Water bij Zwolle

Maar de Dierenambulance hoeft niet in actie te komen want de zeehond verkeert in een prima conditie. ,,Naar aanleiding van de meldingen hebben we contact opgenomen met het Zeehondencentrum in Pieterburen’’, vertelt medewerker Ashna de Vries. ,,Het is een mannetje van rond de 200 kilo dat ook al is gesignaleerd met vis in zijn bek. Hij kan zich dus prima redden. In het Zwarte Water en ook in de Zwolse grachten is genoeg voedsel te vinden, zoals snoeken en karpers.’’