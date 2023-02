Zeer ernstig ongeval op A28 bij Zwolle: auto klem tussen twee vrachtwagens

volleybal zwolle CSV en VC Zwolle maken van stadsderby een marathon­par­tij met unieke setstande­ren, steeds 25-23

Aan spektakel geen gebrek in de stadsderby tussen CSV en VC Zwolle. De vier eindigden in 25-23, met de thuisploeg als winnaar (3-1). ,,Ja, dit was behoorlijk spannend”, glunderde CSV-coach Rik Kuiper.

5 februari