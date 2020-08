Zeer grote brand bij wegrestaurant De Lichtmis, afrit A28 bij Nieuwleusen afgesloten

UpdateIn wegrestaurant De Lichtmis is brand uitgebroken. Volgens de brandweer gaat het om een zeer grote uitslaande brand. Om ramptoerisme te voorkomen en de hulpdiensten de ruimte te geven is de afrit bij Nieuwleusen afgesloten voor verkeer.

De brandweer is druk bezig om de brand onder controle te krijgen. Het naastgelegen tankstation levert geen extra gevaar op. De rookwolken zijn in wijde omgeving te zien. De Veiligheidsregio IJsselland roept mensen op om niet te komen kijken. Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer op de A28 voor slecht zicht.

Celebrations autoverhuur uit Utrecht was vanmiddag met een Ferrari op het parkeerterrein. Eigenaar Berry Hoefnagels: ,,Het terrein voor dat restaurant wordt door ons gebruikt als startlocatie, we komen er soms tien keer per dag. Op het moment dat de brand ontstond, waren wij net met een klant onderweg, dus daarover kan ik geen zinnig woord zeggen. Toen wij daar aan kwamen, was de brand al aan de gang en werden wij door de brandweer naar een verderop gelegen parkeerterrein gestuurd.’'

Al meer dan honderd jaar een begrip

Het wegrestaurant bestaat al sinds 1894 en is inmiddels in handen van de vijfde generatie. In 1894 begon eigenaar Ennik kopjes koffie te verkopen in zijn kruidenierswinkeltje bij de Lichtmis in Dedemsvaart. Het duurde niet lang voordat de kruidenierswinkel werd omgedoopt tot café. Na Enniks dood namen zijn dochter en haar man Piet Huisman het café over.

Nadat de Rijksweg plaats moest maken voor de A28 werd het café omgedoopt tot wegrestaurant, dat met name bij vrachtwagenchauffeurs populair werd. In 2010 besloot huidige eigenaar Peter Huisman mee te doen aan het tv-programma Herrie in de Keuken, van Herman den Blijker.

Van truckerscafé naar pannenkoekenrestaurant

Het water stond de eigenaar aan de lippen, omdat steeds minder truckers het wegrestaurant bezochten. Dat lag toen volgens Den Blijker niet aan het feit dat ze zich het niet naar hun zin hadden, maar de steeds strengere regels voor vrachtwagenchauffeurs waren het probleem.

Na het bezoek van de Rotterdamse kok, kwamen er ook pannenkoeken op het menu, waardoor het restaurant ook in het weekend druk bezocht werd.