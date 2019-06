Zeer zeldzaam: ingeslagen meteoriet bij Zwolle ‘mogelijk halve meter tot een meter groot’

Goede beelden hebben we nodig! Videobeelden van de vuurbaan van afgelopen vrijdag. Langbroek kan het niet vaak genoeg zeggen. ,,Op basis van visuele waarnemingen van mensen is het nu wel duidelijk. Velen hebben hetzelfde gezien. En ook gehoord: knallen die wijzen op een steen die door de geluidsbarrière gaat. Het is een planetoïde geweest, een object uit de ruimte. Het is ergens tussen Zwolle en Staphorst neergekomen. Als we beelden hebben van een bewakingscamera of dashboardcam kunnen we nog veel meer analyseren.’’