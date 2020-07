Zeewaterzot Niek (29) verklaart in Zwolle liefde aan koraal: ‘Nu nog een haaitje in de winkel’

Man uit Meppel de cel in na inbraken en verkopen buitgemaak­te laptops aan Zwolse winkel

22 juli Hij brak in bij woningen in Meppel en Staphorst, maakte laptops buit en verkocht die bij een pandjeshuis in Zwolle. Een 24-jarige man uit Meppel moet daarvoor acht maanden de cel in, waarvan twee voorwaardelijk. Hij pleegde de inbraken naar eigen zeggen uit geldnood.