Zeg jij dat ook zo?: ‘Hij vroeg as ik mee wilde’ Taalfout uit Oost-Nederland dringt het Algemeen Beschaafd Nederlands binnen

‘Ik zal nagaan als dat kan’ of ‘hij vroeg as ik mee wilde.’ Foutief taalgebruik dat Onze Taal vaker voorbij ziet komen in ‘standaard Nederlands’. Waar ‘als’ staat moet ‘of’ gebruikt worden. Het taalinstituut wilde eens weten waar dit foutieve gebruik bestaat en startte deze week een onderzoekje. Oost-Nederland kwam voorbij ,,Gebruik dit niet bij sollicitaties.’’

Even voordat ik u belde hoorde ik, op een Deventer schoolplein, een jongetje tegen zijn vriendje zeggen: ‘Ik zal aan mijn moeder vragen als jij bij mij mag spelen’.

Rutger Kiezebrink, taaladviseur bij Onze Taal: ,,Mensen, jong en oud, gebruiken het, ja. Wij krijgen ook veel vragen over deze constructies binnen. Het gebruik van als waar je in de standaardtaal of moet gebruiken. Wij horen het en taalliefhebbers mailden ons er weleens vragen over. Waar kwam dit taalgebruik vandaan? Was dit goed? Die vraag wilden we nu eens beantwoorden met een onderzoekje.’’

Jullie deden via sociale media oproepen uit. In welke streken in Nederland hadden mensen dit taalgebruik meegekregen in de opvoeding?

,,We kregen veel reacties uit Twente en Salland. Maar het bleek dat het ook in Friesland voorkwam, overigens. Ik had ook in de geschriften kunnen kijken waar dit vandaan kwam. Of je dan antwoord krijgt weet je niet en dit vond ik wel net zo aardig. Niet vanuit een ivoren toren zeggen hoe het in een naslagwerk geschreven staat, maar samen met taalliefhebbers op jacht naar het antwoord. En Twente en Salland zijn streken waar dit klaarblijkelijk veelvuldig wordt gezegd.’’

Is het mooi taalgebruik?

,,Een gevoelige... We kregen ook negatieve reacties. Niet dat het ons daarom gaat. Maar mensen herkennen het gebruik en er zijn ook best veel mensen die zeiden: bah, wat lelijk als mensen het zo zeggen. Zo gaan die dingen. Vooral veel mensen uit de regio Zwolle herkenden dit taalgebruik, zij reageerden positiever. In het Sallands dat ze daar spreken moet het veel gebruikt worden.’’

Mooi of lelijk... Het is sowieso fout taalgebruik, niet waar?

,,Indien de taalgebruiker standaardtaal wil gebruiken is het fout, ja. In verschillende dialecten is het volkomen geaccepteerd. In de standaardtaal gebruik je geen als of as maar of in deze zinnen. Je zegt niet: ‘ik zal vragen als dat kan’ maar ‘ik zal vragen of dat kan’. Het zijn zinnetjes waar een verkapte vraag in zit. Een bijzin, plus verkapte vraag. Eigenlijk vraag je: zeg, kan dat? We noemen het een afhankelijke vraagzin en die begin je met of en niet met als.’’

Wat is uw advies aan de taalgebruiker die dit fout doet.

,,Gebruik het niet bij sollicitatiebrieven, bijvoorbeeld. Of in sollicitatiegesprekken. Kijk naar de ontvanger van je taal. Is het een streekgenoot, dan kan het gewoon, vind ik. Noem het een regionale variatie, dat staat je vrij, al is het in de standaardtaal fout.’’