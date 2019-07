Zeldzame nachtvorst gemeten in Oost-Nederland

Een week eerder werd op weerstation Twenthe nog een kouderecord gehaald met -1,6 graden. Nooit eerder werd in de julimaand zo'n temperatuur op klomphoogte gemeten. In de Achterhoek noteerde weerstation Hupsel diezelfde nacht -0,2 graden. Ook dat was een primeur, nooit eerder werd er daar bij metingen in juli vorst gemeten. Afgelopen nacht zakte het kwik in de Achterhoek naar een temperatuur van 0,5 graden.

Vorst aan de grond in juli is vrij zeldzaam volgens MeteoGroup. Het is sinds de eerste metingen in 1971 maar acht keer voorgekomen in de maand juli. De laatste keer dat er nachtvorst gemeten werd in juli was in 2015. In Oost-Nederland werd het op 9 en 10 juli -0,9 en -1,3 graden. In de hoogzomerperiode tussen 20 juli en 20 augustus is nog nooit nachtvorst gemeten.