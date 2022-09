Zeldzame set mammoettanden onder de hamer in Zwolle, maar veiling verloopt iets anders dan verwacht

video ‘Eenmaal, andermaal’: Banksy scoort op veiling in Zwolle ondanks gedoe om echtheid

Engelse media verwachtten een miljoenenopbrengst. Veilingmeester Richard Hessink zelf is donderdag net voor de veiling van Bird with Grenade van Banksy wat bescheidener. ,,Het is getaxeerd op 150.000 tot 200.000 euro.’’ En inderdaad, een uurtje later hamert Hessink het werk in Zwolle af voor 170.000 euro. ,,Ja, wij weten 100 procent zeker dat het echt van Banksy is.’’

