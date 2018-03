Zeldzame witte eekhoorn gevonden in Zwolle

video 'Station is privé-terrein en dus niet toegestaan om te flyeren'

12:28 Monique Schuttenbeld is ernstig in overtreding. Ze staat met één teen op het terrein van de NS, pal voor het station in Zwolle. Ze heeft foldertjes van GroenLinks in haar handen om uit te delen. En dat mag niet. Vanwege die ene teen.