Zelfs de gewoonste wijk van Zwolle heeft z'n pareltjes

videoAls er één wijk in Zwolle is die de middelmaat uitstraalt, dan is het wel de Aa-landen, toppunt van de no nonsense bouwstijl van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.

Maar, zegt bewoner Martjan Kuit (30), ook in de gewoonste wijk van Zwolle zitten heus ook pareltjes verborgen. Tenminste, als ze ze wílt zien. Voor zijn eigen plezier, maar ook voor zijn buurtgenoten en alle andere belangstellenden maakte hij een wandel- en fietsroute langs plekken en gebouwen in de wijk waar een verhaal achter zit.

Waar komt die fascinatie vandaan? ,,Sinds ik bij vakblad Cobouw heb gewerkt kijk ik anders naar de gebouwde omgeving. Als ik een opvallend pand zie wil ik altijd weten wat voor verhaal erachter zit en wat ik erover kan vinden.”

Volledig scherm Martjan Kuit wil met zijn fietsroute door de Aa-landen de aandacht vestigen op bijzondere plekken, zoals hier in de Krekenbuurt. © Frans Paalman

Hij verdiepte zich al eens in de lelijkste gebouwen van ons land, in nutteloze bouwwerken (,,met station Stadshagen in de hoofdrol”) en richt binnenkort zijn vizier op scheve gebouwen. Maar, zo merkte Kuit sinds hij in 2012 naar de Aa-landen verhuisde, ook in zijn eigen wijk dient zich voldoende aan. ,,Zodra je de deur uit stapt kun je fantastische verhalen vinden. Als je maar goed kijkt.”

Via zijn wandel- en hardlooprondjes in de wijk kwam hij tot zeker twintig pleisterplaatsen, die hij nu verwerkt heeft in een route die op zijn website te vinden is. ,,Leuk voor de buurtbewoners, maar de wijk kan ook bij andere mensen wel een beetje promotie gebruiken. Ik zou zeggen: kijk eens wat verder dan je neus lang is en kom eens in de Aa-landen kijken. En als mensen aanvullingen hebben, dan hoor ik het graag. Dan neem ik die ook op in de route."

Op verzoek van de Stentor licht Kuit er drie plekken uit:

3. De iglo uit het museum

Volledig scherm © Francisca Muller

Een aluminium klimrek in een speeltuintje, bijzonder? ,,Jazeker! Dit klimrek, de iglo, is ontworpen door architect Edo van Eyck. In de jaren zestig en zeventig hebben talloze kinderen in Nederland gespeeld op zo'n klimkoepel. Het is een soort nationaal erfgoed, en er is zelfs een exemplaar van de iglo opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum. Wat mij betreft een klassieker in de wijk.”

2. Raadselachtige straatnaam

Volledig scherm Achter dit simpele straatnaambordje gaat een verhaal schuil. © Francisca Muller

,,Bijna alle straten in de Aa-landen zijn vernoemd naar beken of andere wateren in ons land, maar de Puutbeek bestaat niet. Hoe het dan toch een straatnaam is geworden, is een groot mysterie. Het verhaal gaat dat de namen overgenomen zijn uit een boek, en dat er een typefout is gemaakt waardoor de Puntbeek de Puutbeek is geworden. Ik heb geprobeerd om het verhaal te checken maar dat is niet gelukt. Maar zeker is dat de Puutbeek niet bestaat."

3. De condoomwoningen

Volledig scherm Witte lichtkoepels domineren de Krekenbuurt. © Frans Paalman