Zelfs waterveld van hockeyclub Zwolle valt ten prooi aan brandstichting: ‘Wie verzint dit?’

Hortensius ontdekte de schade maandagochtend, tijdens een rondje over de club. In de hoek van veld 2 zijn de brandvlekken goed zichtbaar, omringd door lucifers. ,,Dit is een waterveld, andere velden zijn ingestrooid met zand. Watervelden zijn duurder, ze hebben echt hun best moeten doen om het in de fik te steken”, zegt de hockeydame terwijl ze met haar hand in de smurrie port. ,,Zonde, wie verzint dit?’’