Zerk voor anoniem begraven Zwolse botanicus

update Tik­kie-dea­lers uit Zwolse drugsoor­log horen celstraf tegen zich eisen

1 juli Ze dealden zeker een jaar lang cocaïne rond Zwolle en moeten de cel in als het aan justitie ligt. De broers R.S. en L.S. runden volgens de politie de AchieExpress en lieten per Tikkie betalen. De broers spelen een rol in de Zwolse drugsoorlog. Die geweldsexplosie was volgens L. zelfs de reden dat hij ging dealen: hij had er met uitgebrande auto's alleen maar narigheid van, dus kon er net zo goed ook wat aan verdienen. Justitie eist 2 jaar cel tegen R.S. en 14 maanden tegen L.S.