Zes avonden lang theater in Zwolse beeldentuin

Marco Ooms uit Dedems­vaart eerste bij misterver­kie­zing, Zwollenaar Bart de Vries vierde

11:23 Marco Ooms uit Dedemsvaart is uitgeroepen tot Mister International Netherlands. Hij liet in de finale negentien concurrenten achter zich. De apotheose van de verkiezing had gisteravond plaats in het theater Het Kruispunt in Barendrecht.