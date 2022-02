Zes huizen in deze Zwolse straat dakloos door storm Eunice: ‘Je gelooft je ogen gewoon niet’

Zwolle gaat in mei opnieuw wandelen in de strijd tegen kanker, deze keer met lokale goede doelen

Zwolle staat aan de start van een nieuw hoofdstuk in de strijd tegen kanker. In de aula van scholengemeenschap Van der Capellen vond woensdagavond de aftrap van ‘Zet Een Stap Tegen Kanker’ plaats. Dat is een nieuw 24-uurs wandelevenement om geld in te zamelen voor drie Zwolse goede doelen die zich op diverse manieren bezighouden met de ziekte. De eerste editie vindt op zaterdag 21 en zondag 22 mei plaats.

18 februari