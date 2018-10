Zes Nederlanders gewond bij zwaar ongeval net over de grens bij Hardenberg

Reconstructie Hoe een niet-ontplofte granaat toch schade aanricht

15:00 Aan de deurklink van Café Bruut in Zwolle hangt aan een draadje een handgranaat. Een echte van Joegoslavische makelij, zegt een wapenexpert. Ontploft het explosief, dan zouden 3000 kleine balletjes in de rondte vliegen en mogelijk slachtoffers maken. De explosie blijft uit. Was de granaat als dreigement bedoeld? En voor wie? Een reconstructie van de dag dat een populaire Zwolse kroeg slachtoffer werd van ‘Amsterdamse’ praktijken.