Zes nieuwe coronabesmettingen in regio IJsselland

Scania heeft nu ook aparte in- en uitgang voor medewer­kers in strijd tegen corona

12:57 Scania in Zwolle heeft de maatregelen om het corona-virus buiten de fabriek te houden verder opgeschroefd. Er is nu ook een aparte in- en uitgang bij de grote assemblage-hal aan de Russenweg, met als doel om zoveel mogelijk fysiek contact tussen medewerkers te voorkomen.