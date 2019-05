Zes redenen waarom het Songfestival in Zwolle een kans maakt

Zes redenen waarom het liedjesspektakel naar onze provincie moet komen.

1. Zwolle is geen Randstad

Laten we eens buiten de Randstad kijken. Weer een groot evenement in Amsterdam of Rotterdam ligt zo voor de hand. In Amsterdam staan ze helemaal niet te springen om nog meer toeristen, de stad wordt nu al overspoeld door dagjesmensen en probeert buitenlandse gasten door te sluizen naar de rest van het land. In de regio Zwolle zijn ze van harte welkom. We ontvangen al die toeristen met open armen.

2. Zwolle is goed bereikbaar

Wij klagen wel eens over files, maar eigenlijk zit het met de bereikbaarheid van Zwolle wel snor. Denk aan de A50 en de A28 die een paar jaar geleden bij Zwolle nog is verbreed. En dan hebben we de N50 nog, als alternatief voor verkeer uit de Randstad en het Noorden. Prima toegangswegen voor mensen uit de Randstad die erbij willen zijn. Wel fijn dat de ringwegen zijn aangepakt, dat scheelt al weer. Als het om treinen gaat, is Zwolle ook een knooppunt. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in NS-station Zwolle, een belangrijke schakel voor openbaar vervoer in alle windstreken. Een vliegveld heeft Zwolle niet, maar ach, hoe ver is het naar Schiphol? Een uurtje, zo lang ben je ook onderweg in Amsterdam als je van het vliegveld naar de Ziggo Dome wil.

Volledig scherm Vogeltjesmarkt in de IJsselhallen. © Frans Paalman

3. Zwolle heeft de IJsselhallen

Megasterren hebben de laatste jaren niet opgetreden in de IJsselhallen, maar met grote evenementen weet de eigenaar wel raad. Denk eens aan het IJsselbeeldenfestival, de snuffelmarkten, Dutch Darts Masters, de Pasar Malam, vogeltjesmarkten en de Nacht van Holland. Komt een hoop volk op af. Parkeerruimte genoeg, al zou daar ook een perscentrum kunnen verrijzen voor de duizenden journalisten die naar Zwolle komen voor het Songfestival. Dan gaan we toch gewoon parkeren bij de Grote Voorst? Bij Kingdance gebruiken we de parkeerruimte van de IJsselhallen. Doen we het nu eens andersom. En als het nog niet past, dan laten we pendelbusjes rijden naar weilanden buiten de stad. Gebruiken we die als parkeerplaats.

4. De provincie heeft geld als water

Het geweeklaag over de torenhoge kosten van het organiseren van het Songfestival is al volop begonnen. Premier Rutte wil er geen cent voor uittrekken. Dat moet toch geen probleem zijn voor Zwolle, de hoofdstad van Overijssel. De provincie heeft toch geld genoeg? Overijssel bruist van de gesubsidieerde evenementen, denk eens aan het Bevrijdingsfestival in Overijssel. Het songfestival zou Zwolle en Overijssel pas echt op de kaart zetten. Laat dat nou net een reden van de provincie te zijn om te investeren in organisatie van een evenement. Misschien betaalt Gelderland wel mee want die provincie profiteert mee.

5. De regio heeft bedden genoeg

Tienduizenden mensen moeten worden ondergebracht in de omgeving van het festival. Een probleem? In Zwolle zelf misschien wel, maar niet in de regio. Bij Apeldoorn is nog niet zo lang geleden een nieuw Van de Valk Hotel geopend. In Deventer is er eentje in aanbouw. Zo ver liggen deze steden niet van Zwolle. Hooguit een half uur rijden. Peanuts. En wat denken van al die vakantieparken op de Veluwe? Genoeg bedden! En een uitstekende plek voor de artiesten, de vedettes van het songfestival, die even op adem willen komen. Voor het voetvolk van het songfestival, de journalisten, de technici en loopjongens heeft Zwolle dus een achterland met mogelijkheden. Een nachtje in Giethoorn is ook niet verkeerd, pakken de bezoekers meteen het Venetië van het Noorden mee.

6. En als het niet lukt met de IJsselhallen?

Dan kan Kampen een gooi doen naar het festival. Met steun van de provincie bouwt ze daar snel een hal waar na het festival de Kamper kogge, in 2016 opgevist uit de IJssel, een plekje kan krijgen. Ideetje van een inwoonster. Twee vliegen in een klap. Misschien moeten we niet zo groot denken, en bescheiden zijn. Daarmee viel Duncan toch ook op in Tel Aviv? Vallen we nu weer op. Wijkcentrum De Bolder in Zwolle, in de AA-landen. Dat moet goed komen, meldt een Zwolse op Twitter. Gefeliciteerd Zwolle.