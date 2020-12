Zeshonderd kaarsjes verlichten de namen op oorlogsgraven in Zwolle

VIDEO Kerstbood­schap­pen in Zwolle: botsende winkelwa­gens in de supermarkt

23 december Oost-Nederland bereidt zich voor op de kerstdagen. Nu uit eten er niet inzit vanwege de lockdown duiken we massaal de keuken in om zelf te koken. Slaat Zwolle massaal lastminute de kerstboodschappen in of ligt het merendeel al wel in de voorraadkast?