Zeshonderd kaarsjes voor gevallen oorlogshelden in Zwolle

Harde woorden van Rutte minder effectief tegen verkeers­druk­te dan ‘intelli­gen­te lockdown’

22 december De eerste ‘intelligente lockdown’ in maart heeft veel meer impact gehad op ons verkeersgedrag dan de laatste harde lockdown, vorige week. Hoewel de maatregelen nu harder zijn dan die in maart, zijn meer mensen in deze regio blijven autorijden, fietsen en wandelen.