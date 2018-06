Zeshonderd vrienden nemen afscheid van Stedelijk Museum Zwolle

Eerste resultaten belevings­vlucht Lelystad Airport: tweederde vindt geluid of zicht storend

1 juni Tweederde van de deelnemers aan een enquête over de belevingsvlucht van woensdag vond het geluid of zicht van de testvlucht storend of zeer storend. Dat blijkt uit de eerste resultaten die ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanmiddag bekend maakte.